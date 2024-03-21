Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

В электронной базе числится более 1,3 тыс. помещений в 120 районах В 2021 году на портале мэрии Москвы начал работать сервис «Вместе с культурой», с помощью которого можно легко и быстро арендовать подходящую площадку под любое мероприятие.
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