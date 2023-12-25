Депутат Госдумы рассказал, что за этот год изменилось в русско-армянских отношениях и к чему всё может прийти, если Пашинян останется у властиРусский депутат Константин Затулин, подводя первые итоги уходящего 2023 года, отметил, что отношения России и Армении трудно назвать по-настоящему союзными.