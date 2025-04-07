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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» проиграла 5 матчей подряд, забросив 7 шайб на отрезке. Клуб идет 3-м в дивизионе, «Оттава» сократила отставание до 2 очков

«Флорида» проиграла 5 матчей подряд, забросив 7 шайб на отрезке. Клуб идет 3-м в дивизионе, «Оттава» сократила отставание до 2 очков

Сегодня «Пантерс» уступили «Детройту» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Пола Мориса, уже обеспечившая себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025, занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 92 очками в 77 играх.

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