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Говорит Европа ⚡

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Блокируют ли счета украинских мужчин за границей? Адвокат Роман Иванов отвечает

Блокируют ли счета украинских мужчин за границей? Адвокат Роман Иванов отвечает

Какие именно ограничения предложила военный омбудсмен Ольга Решетилова? Почему законопроект пока не действует и когда его могут принять? Как заморозка украинских счетов скажется на тех, кто живёт за границей? И что делать мужчинам, чтобы обезопасить себя уже сейчас? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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