Блокируют ли счета украинских мужчин за границей? Адвокат Роман Иванов отвечает

Какие именно ограничения предложила военный омбудсмен Ольга Решетилова? Почему законопроект пока не действует и когда его могут принять? Как заморозка украинских счетов скажется на тех, кто живёт за границей? И что делать мужчинам, чтобы обезопасить себя уже сейчас? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.