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Русская весна

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«Ситуацию не спасти»: в Киеве впали в отчаяние

«Ситуацию не спасти»: в Киеве впали в отчаяние

Украинская экономика в условиях конфликта сталкивается с системным вызовом, который не решается, закончится это «очень плохо», заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

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