Эксперт Шмелев рассказал, какие дачи в России продаются лучше всего

Самые востребованные дачи среди россиян – это компактные дома площадью до 120-200 квадратных метров. Владельцы объектов по 600-800 «квадратов» не могут продать свою собственность годами, констатирует эксперт по недвижимости, риэлтор-практик Владимир Шмелев.
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