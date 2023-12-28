Эксперт Шмелев рассказал, какие дачи в России продаются лучше всего

Самые востребованные дачи среди россиян – это компактные дома площадью до 120-200 квадратных метров. Владельцы объектов по 600-800 «квадратов» не могут продать свою собственность годами, констатирует эксперт по недвижимости, риэлтор-практик Владимир Шмелев.