Валерия рассказала, как сейчас складываются отношения у Теоны с отцом. Курбан Омаров с дочкой Теоной Социальные сетиЖена Курбана Омарова рассказала, как бизнесмен общается с дочерью Теоной от Ксении Бородиной после ее крещения.