Коллаж Царьграда Срезу после переговоров по Украине в Норвегии президент США Дональд Трамп в овальном кабинете разразился целым рядом громких высказываний в адрес Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хотите носить хиджабы — будете учиться дома»: Нижневартовск поставил точку в школьном споре
- Азербайджанец хамил полицейским, не показывал документы, оказал неповинование, и был моментально скручен
- "Садовод" нашёл лазейку. Новость разлетелась по чатам, мигрантским хостелам и стройкам: "Вот вой будет!"
Свежие комментарии
- Ну вот и всё. Миг...
- Толпа грозилась з...
- Л Ну вот и всё. Миг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым