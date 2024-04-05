ИБ-эксперт Вураско: хакеры раздают призы от имени Mellstroy и обкрадывают людей

В марте 2024 года в рунете начали появляться мошеннические сайты с розыгрышами призов от имени популярного стримера Mellstroy (Андрея Бурима), которые киберпреступники используют для кражи денег у россиян.
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