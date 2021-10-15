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Миллионер в США случайно признался в убийстве и получил пожизненный срок

Миллионер в США случайно признался в убийстве и получил пожизненный срок

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната в сфере недвижимого имущества с состоянием в $100 миллионов Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство своей помощницы Сьюзан Берман в 2000 году.

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