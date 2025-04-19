В России учредили стипендию имени Жириновского для востоковедов и будущих госуправленцев

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать именная стипендия имени Владимира Жириновского. Как сообщили в Телеграм-канале Правительства России, на выплаты смогут претендовать студенты и аспиранты, достигшие высоких результатов в сфере востоковедения и государственного управления.