«Вот элита!» — почему пауза президента заставила соцсети гадать о нецензурном подтексте Владимир Путин в ходе встречи с…Сообщение «Какая… элита?» — как Путин едва не взорвался матом на встрече с чиновниками появились сначала на Ежедневные новости.
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