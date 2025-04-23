«Вот элита!» — почему пауза президента заставила соцсети гадать о нецензурном подтексте Владимир Путин в ходе встречи с…Сообщение «Какая… элита?» — как Путин едва не взорвался матом на встрече с чиновниками появились сначала на Ежедневные новости.