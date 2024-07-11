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Генерал Попов обратился в Следком из-за комментирующего его дело адвоката

Генерал Попов обратился в Следком из-за комментирующего его дело адвоката

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев последнего по делу о мошенничестве, фигурантом которого является господин Попов.

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