Генерал Попов обратился в Следком из-за комментирующего его дело адвоката

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев последнего по делу о мошенничестве, фигурантом которого является господин Попов.