В Алтайском крае переименуют 38 железнодородных остановок

Вместо обозначений километра, на котором они расположены, будут наименования с учетом географических топонимов или расположенных рядом объектов 38 остановочным пунктам Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае дадут новые названия.
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