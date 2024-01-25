Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что делать школе с детьми мигрантов?

Что делать школе с детьми мигрантов?

Пора вернуть советскую программу «Русский язык как иностранный» и «Русский язык в современном мире» 14 января Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

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