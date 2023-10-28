Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Вам Ваш бог сказал, что он один? Или каждому по его личному богу? Боги спускались на Землю под грохот реактивных двиг...Минутка терминов
  • Евгений Благородный
    При СССР нас со школы готовили к военной службе, и это очень хорошо.Фейк: РФ открывае...
  • Ирина Быкова
    Верьте молча, молитесь молча. Не болтайте и не шутите о святом. В общем, не морочьте себе и другим голову.Минутка терминов

Нет времени объяснять, но во всём виноват слонёнок

В общем, заболел я. Ну и, как и положено, задрых почти на 40 часов (с перерывами на попить чаю).Всё проспал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Александр, вы берегите себя, не болейте. Статья хорошая, спасибо, весь КоЗа и США ложью как одеялом укрываются, и думают, что вокруг них одни идиоты.
Ответить
3 д.
Sergey
Хорошая статья! Продолжайте так же интересно. Спасибо!
Ответить
3 д.
Житель Империи
Россия периодически становится «империей зла», когда усиливается. А «империя лжи» такой была с рождения, такой и останется навсегда.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх