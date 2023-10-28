В общем, заболел я. Ну и, как и положено, задрых почти на 40 часов (с перерывами на попить чаю).Всё проспал.
Нет времени объяснять, но во всём виноват слонёнок
Комментарии
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ВераВерная
Александр, вы берегите себя, не болейте. Статья хорошая, спасибо, весь КоЗа и США ложью как одеялом укрываются, и думают, что вокруг них одни идиоты.
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3 д.
Sergey
Хорошая статья! Продолжайте так же интересно. Спасибо!
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3 д.
Житель Империи
Россия периодически становится «империей зла», когда усиливается. А «империя лжи» такой была с рождения, такой и останется навсегда.
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3 д.
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