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«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек подвязку жениха»: Ида Галич снова хочет замуж

«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек подвязку жениха»: Ида Галич снова хочет замуж

Ида Галич впервые представила публике нового бойфренда в апреле. Им оказался бизнесмен Олег Ледвич. Судя по всему, у пары серьезные намерения.

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