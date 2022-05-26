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Мужчины виктимного поведения. Истории мужчин, изнасилованных женщинами

Мужчины виктимного поведения. Истории мужчин, изнасилованных женщинами

Так уж повелось, что многие жители запада считают, что пережить любую психологическую травму, будь-то недавно диагностированная неизлечимая болезнь, потеря близкого человека или сексуальное насилие, всегда легче в коллективе таких же пострадавших.

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