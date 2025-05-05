Путешествие во времени реально: ученые предложили гипотезы, когда можно попасть во временные рамки и историю Ольга БезродняяУченые из Университета Квинсленда сделали значительное открытие в области теории путешествий во времени, доказав, что такие перемещения возможны без возникновения парадоксов.