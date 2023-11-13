Минздрав сообщил о состоянии россиян, эвакуированных из сектора Газа

Медики оценивают состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное. Первая группа из 70 эвакуированных из палестинского анклава граждан России прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.
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