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Военные материалы

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«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружие

«Вундерваффе» не вышло: в РФ раскрыли, почему «Орешник» не стал чудо-оружие

«Орешник» оказался не главным инструментом прорыва ПВО. Военные специалисты рассказали, какие ракеты Россия считает более эффективными .

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