Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщает Минобороны России. Отмечается, что около 07:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
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