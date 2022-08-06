Moto Razr 2022 уже можно заказать. Его называют конкурентом iPhone 13 Pro Max

Компания Motorola постепенно раскрывает подробности о своём флагманском смартфоне Moto Razr 2022. В настоящее время известны подробные характеристики обоих экранов Moto Razr 2022.
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