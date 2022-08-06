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Moto Razr 2022 уже можно заказать. Его называют конкурентом iPhone 13 Pro Max

Moto Razr 2022 уже можно заказать. Его называют конкурентом iPhone 13 Pro Max

Компания Motorola постепенно раскрывает подробности о своём флагманском смартфоне Moto Razr 2022. В настоящее время известны подробные характеристики обоих экранов Moto Razr 2022.

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