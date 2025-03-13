Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 914 подписчиков

В Благовещенске сгорел незаконный хостел: погибли пять человек, владелец задержан

В Благовещенске сгорел незаконный хостел: погибли пять человек, владелец задержан

Собственник помещения незаконно переоборудовал второй этаж здания для сдачи комнат в аренду.В Благовещенске при пожаре в здании, этаж которого переделали под незаконный хостел, погибли пять человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх