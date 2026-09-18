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«Спасибо, Дональд»: российская нефть растёт в цене — выше 120 долларов за баррель

«Спасибо, Дональд»: российская нефть растёт в цене — выше 120 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals 17 сентября резко выросла на 8,8% и достигла 121,6 доллара за баррель — максимума с апреля 2026 года.

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