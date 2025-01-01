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Первые трудности 2025 года: чем грозит одновременный ретроград Урана, Юпитера и Марса в январе

Первые трудности 2025 года: чем грозит одновременный ретроград Урана, Юпитера и Марса в январе

Первые трудности 2025 года: чем грозит одновременный ретроград Урана, Юпитера и Марса в январе Ирина ВальковаВ начале 2025 года нас ожидает астрологическое событие, которое значительно повлияет на все сферы жизни.

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