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Калуга-поиск

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Поставки бензина, норка с детёнышами и нападение собак на ребёнка: главное за день

Поставки бензина, норка с детёнышами и нападение собак на ребёнка: главное за день

Поставки бензина В Калужской области на фоне повышенного спроса на топливо за последнюю неделю поставки бензина увеличили на 25%, при этом власти не вводят ограничений на продажу, а наращивают объёмы совместно с нефтяными компаниями.

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