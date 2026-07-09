Поставки бензина, норка с детёнышами и нападение собак на ребёнка: главное за день

Поставки бензина В Калужской области на фоне повышенного спроса на топливо за последнюю неделю поставки бензина увеличили на 25%, при этом власти не вводят ограничений на продажу, а наращивают объёмы совместно с нефтяными компаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии