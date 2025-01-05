Заключенный в США попросил казнить его раньше обозначенного срока

Аарон Брайан Ганчес, осуждённый в Соединённых Штатах Америки и приговорённый к смертной казни, обратился в Верховный суд штата Аризона с ходатайством о сокращении юридических формальностей и назначении казни на более ранний срок.
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