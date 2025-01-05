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Аргументы и Факты

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Заключенный в США попросил казнить его раньше обозначенного срока

Заключенный в США попросил казнить его раньше обозначенного срока

Аарон Брайан Ганчес, осуждённый в Соединённых Штатах Америки и приговорённый к смертной казни, обратился в Верховный суд штата Аризона с ходатайством о сокращении юридических формальностей и назначении казни на более ранний срок.

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Комментарии
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Eduard
США лицемерно требуюи в мире отмены Смертной казни от других,а усебя как применялитак и примееяют!
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17 час.

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