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МИД РФ заявил, что НАТО не может существовать без внешнего врага

МИД РФ заявил, что НАТО не может существовать без внешнего врага

Диалог с НАТО может строиться на основе учета интересов России и при соблюдении принципов неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, 12 июля сообщает РИА Новости.

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