Минобороны РФ: операторы БПЛА ликвидировали РСЗО «Град» ВСУ

Объект находился на правобережье Днепра Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ ликвидировал реактивную систему залпового огня «Град» украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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