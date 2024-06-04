Ria Money Transfer и dLocal объединили усилия

Американская компания по трансграничным денежным переводам Ria Money Transfer заключила партнёрское соглашение с финтехом трансграничных платежей dLocal(Уругвай), чтобы предложить улучшенные переводы в трёх регионах мира.
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