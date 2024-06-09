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Алькарас и Зверев сыграют в 10-й раз. По личным встречам и матчам на «Больших шлемах» ведет немец

Алькарас и Зверев сыграют в 10-й раз. По личным встречам и матчам на «Больших шлемах» ведет немец

Карлос Алькарас и Александр Зверев встретятся в десятый раз на уровне ATP в матче за титул «Ролан Гаррос»-2024.

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