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Журналист «СЭ» о переезде «Сибири» на новую арену перед плей-офф: «Инициатором стал далеко не клуб. Вопрос решен на самом высоком уровне»

Инициатива играть в Кубке Гагарина на новой арене в Новосибирске исходит не от «Сибири». «По моей информации, вопрос с переездом уже решен на самом высоком уровне.

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