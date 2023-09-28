Al-Watan: США открывают фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

Как говорится в материале издания Al-Watan, США столкнулись с «неутешительной реальностью» и открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе, поскольку Украина не смогла справиться с задачей.
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