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Кентавиус Колдуэлл-Поуп о «Сиксерс»: «Наша химия будет важнейшим фактором успеха»

Защитник «Филадельфии» Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что в команде, переполненной звездными игроками, итоговый успех будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо сплотятся столь разные личности.

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