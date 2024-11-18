Крым ежегодно тратит 30 млн рублей на регулирование числа бездомных собак

Крым ежегодно тратит 30 миллионов на регулирование числа бездомных собак и содержание приютов. Об этом сообщила первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович 18 ноября в эфире радио «Спутник в Крыму».
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