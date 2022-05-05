Царьград

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Украинские каратели под Херсоном заминировали общественный пляж

Украинские каратели под Херсоном заминировали общественный пляж

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили под Херсоном взрывоопасный пляж. Украинские националисты оставили "подарки" своим соотечественникам — полностью заминировали городской пляж минами и фугасами, сообщили изданию "Известия" сотрудники Росгвардии.

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