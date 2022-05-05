Украинские каратели под Херсоном заминировали общественный пляж

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили под Херсоном взрывоопасный пляж. Украинские националисты оставили "подарки" своим соотечественникам — полностью заминировали городской пляж минами и фугасами, сообщили изданию "Известия" сотрудники Росгвардии.
Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили под Херсоном взрывоопасный пляж. Украинские националисты оставили "подарки" своим соотечественникам — полностью заминировали городской пляж минами и фугасами, сообщили изданию "Известия" сотрудники Росгвардии.
Свежие комментарии