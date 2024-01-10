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Кол-центр и общественная приемная штаба начали работу

Кол-центр и общественная приемная штаба начали работу

В избирательном штабе Владимира Путина начали работу единый кол-центр и общественная приемная. Свои предложения и наказы кандидату на должность президента россияне могут передавать по круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85.

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