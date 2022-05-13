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А хочет ли народ Финляндии в нато?

А хочет ли народ Финляндии в нато?

Очевидно, что для запада открылось новое окно возможности на фоне украинского кризиса. Генсек НАТО сообщил, что “конечно же мы рады желанию Финляндии вступить в НАТО, конечно же мы сделаем процедуру максимально быстрой и так сказать “Welcome”.

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