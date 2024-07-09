ЧЕРЕЗ 11 ЛЕТ СЛУЖБЫ СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ: "КИЕВ ОТКРОЕТ ВТОРОЙ ФРОНТ — НА БАЛТИКЕ"

ВСУ и так называемое Главное управление разведки Минобороны Украины не сообщают о своих погибших, зато бодро рапортуют об успехах, которые не являются никакой разведкой, а диверсиями в мирных русских городах.
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