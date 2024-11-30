🇺🇸👌Западные партнеры продолжают поставлять современное оружие боевикам ВСУ🤡 #ВСУ #ЗСУ #Оружие #Украина.
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🇺🇸👌Западные партнеры продолжают поставлять современное оружие боевикам ВСУ🤡 #ВСУ #ЗСУ #Оружие #Украина.
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