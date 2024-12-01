Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями от разгромной победы над «Краснодаром» в матче 17-го тура РПЛ (3:0).
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