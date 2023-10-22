Орловцы рассказали, что делают с монетами

В 2023 году чеканка монет номиналом ниже рубля прекращена. Большинство жителей Орла предпочитает безналичную оплату товаров и услуг, однако, как выяснили аналитики SuperJob, пока орловцы не готовы отказаться от монет.
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