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Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США

Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США

Следующий хозяин Белого дома Дональд Трамп во время встречи с руководителем правительства Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что североамериканское государство может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды запрещенных веществ.

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Комментарии
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АндрейБорков
Трампу есть чем заняться - Канадой! Как говорил покойный Л.И. Брежнев, Царство ему Небесное, - ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В ВАШЕМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ!!!
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16 час.

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