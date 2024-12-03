Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США

Следующий хозяин Белого дома Дональд Трамп во время встречи с руководителем правительства Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что североамериканское государство может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды запрещенных веществ.