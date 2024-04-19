Корреспонденты "Известий" поделились воспоминаниями о погибшем коллеге Еремине

Журналисты МИЦ "Известия", узнав о гибели корреспондента Семена Еремина во время съемки репортажа в зоне СВО 19 апреля, выразили соболезнования, а также рассказали о работе с ним и о том, каким Еремин был "вне кадра".
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