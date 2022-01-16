Эти действия на Крещение Господне 19 января откроют новый виток негатива в жизни

Эти действия на Крещение Господне 19 января откроют новый виток негатива в жизни

Стало известно о том, что ни в коем случае нельзя делать на Крещение Господне 19 января. По мнению экспертов, если совершать определенные действия в этот день, то можно навлечь на себя большую беду.

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