В Юрге Кемеровской области полицейские рассказали горожанам о том, как не стать жертвой мошенников

Старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» майор полиции Александр Норкин и инспектор группы охраны общественного порядка капитан полиции Татьяна Принц организовали профилактический рейд, в ходе которого рассказали горожанам о том, как не стать жертвой мошенников.