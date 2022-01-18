В Юрге Кемеровской области полицейские рассказали горожанам о том, как не стать жертвой мошенников

Старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» майор полиции Александр Норкин и инспектор группы охраны общественного порядка капитан полиции Татьяна Принц организовали профилактический рейд, в ходе которого рассказали горожанам о том, как не стать жертвой мошенников.
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