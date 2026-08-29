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Царьград

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Гончаренко: Экс-министр Федоров занял пост в Италии без согласований

Гончаренко: Экс-министр Федоров занял пост в Италии без согласований

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров занял пост советника в Минобороны Италии, что вызвало вопросы у депутата Гончаренко* относительно соблюдения процедуры выезда для носителей государственной тайны.

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