Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак отдал поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.
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