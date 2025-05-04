В России призвали ввести единый цвет всех автомобилей каршеринга

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал ввести единую цветовую раскраску всех автомобилей каршеринга, независимо от компании или сервиса, для сигнального обозначения на дороге.