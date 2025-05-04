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В России призвали ввести единый цвет всех автомобилей каршеринга

В России призвали ввести единый цвет всех автомобилей каршеринга

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал ввести единую цветовую раскраску всех автомобилей каршеринга, независимо от компании или сервиса, для сигнального обозначения на дороге.

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